Пенсионерка из Саратова отдала 700 тыс. рублей за обряд очищения

7 Июль 2020 2020-07-07T10:58:15+03:00

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В отдел полиции Ленинского района Саратова с заявлением о мошенничестве обратилась 75-летняя местная жительница.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, на рынке в Солнечном к ней подошли две незнакомки, предложили снять порчу и сглаз через «обряд очищения».

Для этого нужно было собрать все деньги в доме и отдать гадалке.

Доверчивая пенсионерка положила свыше 700 тыс. рублей в платок и отдала целительнице, та вернула сверток и сказала, что неделю его нельзя раскрывать, иначе заклинание не подействует.

Спустя три дня горожанка нарушила запрет и увидела, что внутри лежат вырезки из газет.

Она обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU