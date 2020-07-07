Пенсионерка из Саратова отдала 700 тыс. рублей за обряд очищения
В отдел полиции Ленинского района Саратова с заявлением о мошенничестве обратилась 75-летняя местная жительница.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, на рынке в Солнечном к ней подошли две незнакомки, предложили снять порчу и сглаз через «обряд очищения».
Для этого нужно было собрать все деньги в доме и отдать гадалке.
Доверчивая пенсионерка положила свыше 700 тыс. рублей в платок и отдала целительнице, та вернула сверток и сказала, что неделю его нельзя раскрывать, иначе заклинание не подействует.
Спустя три дня горожанка нарушила запрет и увидела, что внутри лежат вырезки из газет.
Она обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU