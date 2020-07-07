На Театральной площади коммунальщики чинят водопровод

7 Июль 2020 2020-07-07T10:41:03+03:00

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Сегодня, 7 июля, на Театральной площади в Саратове ремонтируют водопровод.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за работ воды нет на нечетной стороне улицы Московская — от Радищева до Чапаева.

Воду начнут подавать ориентировочно в 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU