На Театральной площади коммунальщики чинят водопровод
Работы привели к отключению воды
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Сегодня, 7 июля, на Театральной площади в Саратове ремонтируют водопровод.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», из-за работ воды нет на нечетной стороне улицы Московская — от Радищева до Чапаева.
Воду начнут подавать ориентировочно в 20:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU