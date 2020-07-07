2020-07-07T10:24:53+03:00
Общество

Мэр потребовал быстрее ремонтировать смотровую площадку в Саратове

Работы нужно закончить за месяц
Дарья Вострикова
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Вчера, 6 июля, глава Саратова Михаил Исаев и местные чиновники проинспектировали, как реконструируют смотровую площадку в Парке Победы на Соколовой горе.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, там распланирована территория, есть основа под настилы, засыпаны щебнем пешеходные дорожки, завезли тротуарную плитку. Создают и укрепляют подпорную стенку.

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Мэр потребовал от подрядчика ускорить темп, чтобы сдать объект в течение месяца.

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Работы идут в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта «Жилье и городская среда». В его рамках также будет благоустроена площадь Кирова, бульвар на 2-й Садовой, сквер на пересечении этой же улицы и Рахова, смотровая площадка у старого аэропорта, площадь на 3-й Дачной, сквер на Тархова, рекреационная зона на улице Вавилова и два сквера в Елшанке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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