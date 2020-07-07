2020-07-07T11:29:05+03:00
Общество

В Ленинском районе почти на сутки отключат воду, адреса отключений

Будут проводиться работы по подготовке к работе в осенне-зимний период
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова в четверг, 9 июля, ожидается масштабное отключение воды.

- Холодного водоснабжения не будет с 06:00 до 03:45 10 июля из-за подготовки сетей и сооружений к работе в осенне-зимний период, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Воду отключат в некоторых домах на этих улицах: Ипподромная, Керамическая, Куприянова, Московское шоссе, Моторная, проспект Строителей, Центральная, Шехурдина. Также ресурса не будет в частных домах на 2-й Елшанской, Керамической, 2-м проезде Яблочкова, 2 и 3-м Петровском проездах, Стекольном проезде, Гомельской, Центральной, Приовражной, Тележной, Прудной, Чкалова.

Жителям указанных улиц в течение 48 часов после возобновления подачи воды рекомендуется пить ее только в кипяченом виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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