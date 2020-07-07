Радаев потребовал снести оставшиеся ларьки на Аллее роз

7 Июль 2020 2020-07-07T09:56:39+03:00

В сквере около цирка будет установлен памятник братьям Никитиным

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил, как идут работы в цирке и театре кукол «Теремок».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в цирке идут отделочные работы, смонтированы инженерные коммуникации, на втором этаже готовятся к установке дверей. По словам подрядчика, через три недели начнут отделку входной группы здания.

В цирке идут отделочные работы. Фото пресс-службы губернатора

- Главное — не снижать темпы, — заметил Валерий Радаев.

Он также осмотрел работы на площади перед цирком. Там почти завершили укладку плитки. В прилегающем сквере запланировано место для памятника братьям Никитиным, где сейчас обустраивается пешеходная зона. Она также будет на Аллее роз.

Губернатор потребовал от главы Саратова Михаила Исаева и руководителя профильного блока правительства области убрать торговые ларьки с Аллеи роз, чтобы выполнить работы в едином архитектурно-пространственном решении.

Также Радаев проверил, как идет ремонт в театре «Теремок». Там рабочие уже приступают к финишной покраске фасада здания, а затем — к благоустройству прилегающей территории.

Фото пресс-службы губернатора

Напомним, ремонт на обоих объектах — в цирке и театре — должен завершиться до конца 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU