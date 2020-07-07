Житель Саратова задолжал сыну полмиллиона рублей и «исчез с радаров»

7 Июль 2020 2020-07-07T09:21:47+03:00

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В Саратове приставы нашли алиментщика, который задолжал сыну полмиллиона рублей.

- Исполнительное производство о взыскании задолженности с 34-летнего мужчины находится в Ленинском райотделе №2. Гражданин накопил долг более 500 тыс. рублей на своего 11-летнего сына. Приставы не знали местонахождение нарушителя, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП области.

Саратовца объявили в розыск, а спустя время признали без вести отсутствующим.

Однако через какой-то срок с его расчетного счета, на который ранее был наложен арест, списалась незначительная сумма. После этого адрес должника нашли. Он жил в квартире у сожительницы.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Спустя недолгое время он сообщил приставу, что официально устроился на работу. Долги будут списывать с зарплаты гражданина.

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ИСТОЧНИК KP.RU