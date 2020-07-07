В Энгельсе мужчина пострадал в столкновении ВАЗ и Mercedes

7 Июль 2020 2020-07-07T09:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 6 июля, в 18:30 у дома №183 Д на Студенческой улице в Энгельсе 30-летний водитель ВАЗ-211440 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным мужчина на большой скорости влетел в Mercedes-Benz под управлением 50-летнего гражданина.

Водителя отечественного авто осмотрели медики и отпустили домой лечиться, а 36-летнего пассажира его машины госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU