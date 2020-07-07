В Энгельсе мужчина пострадал в столкновении ВАЗ и Mercedes
Вчера, 6 июля, в 18:30 у дома №183 Д на Студенческой улице в Энгельсе 30-летний водитель ВАЗ-211440 устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным мужчина на большой скорости влетел в Mercedes-Benz под управлением 50-летнего гражданина.
Водителя отечественного авто осмотрели медики и отпустили домой лечиться, а 36-летнего пассажира его машины госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU