Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове
Нарушителей ловили два дня
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В Саратове 3 и 4 июля вечером и ночью инспекторы ГИБДД провели операцию «Нетрезвый водитель».
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, двое человек сели за руль пьяными, трое отказались проходить медицинское освидетельствование.
Сели за руль без прав тоже трое человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU