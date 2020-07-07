Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове

7 Июль 2020 2020-07-07T08:54:26+03:00

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В Саратове 3 и 4 июля вечером и ночью инспекторы ГИБДД провели операцию «Нетрезвый водитель».

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, двое человек сели за руль пьяными, трое отказались проходить медицинское освидетельствование.

Сели за руль без прав тоже трое человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU