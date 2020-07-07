В Саратове поймали серийного грабителя

7 Июль 2020 2020-07-07T08:53:28+03:00

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В Заводском районе Саратова поймали серийного грабителя.

- В пяти эпизодах открытого хищения чужого имущества подозревается 29-летний местный житель. Предполагается, что в течение недели, с 19 по 25 июня, он трижды срывал с женщин золотые цепочки, в продуктовом магазине забрал деньги из кассы и вырвал из рук потерпевшей сумку, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также выявляются возможные новые случаи его преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU