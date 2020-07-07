Молодой водитель за рулем иномарки сбил пешехода на трассе
Мужчина попал в больницу
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В Балашовском районе Саратовской области вчера вечером, 6 июля, иномарка сбила мужчину.
- В 18:50 на 2-м км дороги из Балашова в Романовку 20-летний водитель Volkswagen Jetta наехал на 31-летнего пешехода, который шел во встречном направлении, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
Пострадавший мужчина попал в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU