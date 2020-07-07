В Саратове мужчина украл из ВАЗ-2114 телефон

7 Июль 2020 2020-07-07T08:37:41+03:00

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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 38-летнего мужчины. Об этом сообщили в городском УМВД.

Из незапертого ВАЗ-2114 на Большой Садовой улице с 15:00 до 18:20 неизвестные унесли его телефон Honor 10i стоимостью 6 тыс. рублей.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 33-летний мужчина, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU