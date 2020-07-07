В Саратове будут два дня ловить любителей тонировки

7 Июль 2020 2020-07-07T08:22:28+03:00

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В Саратове 7 и 8 июля инспекторы ГИБДД будут ловить любителей чрезмерной тонировки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей.

Таким водителям выдают требование на устранение нарушения с указанным на это сроком, и если его проигнорировать, можно провести до 15 суток под административным арестом.

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ИСТОЧНИК KP.RU