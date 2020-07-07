В Энгельсе спортшкола задолжала за питание детей 1,4 млн рублей
В Энгельсе Саратовской области детско-юношеская спортивная школа задолжала за питание детей более 1,4 млн рублей.
- Учреждение не рассчиталось с индивидуальным предпринимателем по контрактам. Прокуратура организовала проверку по этому факту, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.
Прокурор внес главе Энгельсского района представление. После этого задолженность перед ИП погасили.
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ИСТОЧНИК KP.RU