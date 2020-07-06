Заболеваемость коронавирусом в Саратове выросла на 5,6% за неделю
В Саратове, в отличие от области, растет заболеваемость коронавирусом. Об этом заявила главный санитарный врач региона Ольга Кожанова 6 июля на заседании оперштаба в правительстве.
- На 5,6% выросла заболеваемость за неделю в Саратове, при росте в области около 1%, – сказала Кожанова.
Она призвала не прекращать дезинфекцию транспорта, обработку в подъездах.
- В Саратове несоблюдение масочного режима, санитарных норм может привести к серьезным последствиям. Мы видим, что необоснованное открытие целого ряда направлений привело к закрытию сегодня снова в Казахстане. Это плохо, так может быть и у нас. Понимаем, что аномальная жара, что дети закончили учебный год, но мы должны установить жесточайший контроль. Это задача муниципальных властей, — заявил председатель правительства Александр Стрелюхин.
- Чтобы нам не скатиться снова вниз и не ввести снова ограничительные мероприятия, а сейчас к коронавирусной инфекции присоединяется температурный режим. Должна быть организация работы еще и по микроклимату, — поддержала его Ольга Кожанова.
Она обратила внимание на проведение ЕГЭ. На сегодня уже был ряд звонков с сообщениями об очень высокой температуре в класса и не везде есть жалюзи, чтобы как-то укрыться от солнечных лучей.
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ИСТОЧНИК KP.RU