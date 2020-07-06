В Балаковском районе закрыли село на карантин из-за коронавируса после похорон

6 Июль 2020 2020-07-06T19:36:41+03:00

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В правительстве Саратовской области объявили о постановлении 506П, которым устанавливается режим карантина по коронавирусу в селе Новополеводино Балаковского района.

- К сожалению, в связи с трагической ситуацией, с похоронами, на которых не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы, имеем там девять заболевших. Чтобы не расширять этот очаг и не увеличить ареал, вынуждены с завтрашнего числа закрыть село на карантин. И те дети, которые участвуют в ЕГЭ, смогут выехать для сдачи экзаменов при соблюдении норм безопасности, - заметил председатель правительства региона Александр Стрелюхин на заседании оперштаба по коронавирусу 6 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU