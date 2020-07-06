Жительница Ростовской области обманула доверчивого курьера из Балашова почти на 10 тыс. рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T18:46:03+03:00

Парень переводил ей деньги, пока не понял, что его обманули

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В Саратовской области полиция задержала злоумышленницу, обманувшую курьера из Балашова.

- В интернете 21-летний парень разместил объявление о курьерских услугах и указал свой номер. В тот же день ему позвонила девушка, попросила купить продукты и привезти их домой, а также положить ей на счет телефона 1 799 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Доверившись незнакомке, которая пообещала все возместить, парень перевел деньги. После этого он выполнил еще несколько просьб злоумышленницы, а когда наконец отказался, она оборвала разговор и перестала откликаться.

Потерпевший пошел в полицию и сообщил, что его обманули на 9 369 рублей.

Подозреваемую в мошенничестве вскоре нашли. Ей оказалась 22-летняя жительница города Цимлянск Ростовской области. Ей выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU