Перебегавшая дорогу пенсионерка спровоцировала ДТП на проспекте 50 лет Октября
В районе остановки «Торговый Центр» на проспекте 50 лет Октября в Саратове произошло ДТП.
Маршрутный автобус №81 врезался в «Ладу Калину», двигавшуюся к Саперной по направлению от 3-й Дачной. Столкновение, по словам очевидцев, спровоцировал водитель легковушки.
Он, в свою очередь, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Саратов», что пытался не сбить пенсионерку, которая выбежала на дорогу в неположенном для перехода месте.
Сама пенсионерка отрицает, что нарушила правила перехода. Сейчас участники ДТП ждут прибытия сотрудников ГИБДД.
Напомним, у торгового центра нет надземного перехода. Светофор работает только для автомобилей. Однако граждане часто игнорируют этот запрет.
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ИСТОЧНИК KP.RU