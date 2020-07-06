Перебегавшая дорогу пенсионерка спровоцировала ДТП на проспекте 50 лет Октября

6 Июль 2020 2020-07-06T19:35:03+03:00

В этом месте нет надземного перехода

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В районе остановки «Торговый Центр» на проспекте 50 лет Октября в Саратове произошло ДТП.

Маршрутный автобус №81 врезался в «Ладу Калину», двигавшуюся к Саперной по направлению от 3-й Дачной. Столкновение, по словам очевидцев, спровоцировал водитель легковушки.

Он, в свою очередь, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Саратов», что пытался не сбить пенсионерку, которая выбежала на дорогу в неположенном для перехода месте.

Сама пенсионерка отрицает, что нарушила правила перехода. Сейчас участники ДТП ждут прибытия сотрудников ГИБДД.

Напомним, у торгового центра нет надземного перехода. Светофор работает только для автомобилей. Однако граждане часто игнорируют этот запрет.

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ИСТОЧНИК KP.RU