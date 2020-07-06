В районе «Молочки» перевернулись два авто
На 1-м проезде Танкистов в Саратове перевернулся автомобиль.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла в районе кафе «Феро» в микрорайоне «Молочка».
Кроме того, еще одна машина перевернулась в нескольких метрах от этого места — на остановке «Сады». При этом она перегородила движение трамваю №11.
Трамваи встали и на остановке «Пугачевский поселок».
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ИСТОЧНИК KP.RU