В районе «Молочки» перевернулись два авто

6 Июль 2020 2020-07-06T17:22:11+03:00

Автомобиль перевернулся у "Феро". Фото очевидца в соцсетях

Одна авария случилась у «Феро», вторая — на остановке «Сады»

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На 1-м проезде Танкистов в Саратове перевернулся автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, авария произошла в районе кафе «Феро» в микрорайоне «Молочка».

Кроме того, еще одна машина перевернулась в нескольких метрах от этого места — на остановке «Сады». При этом она перегородила движение трамваю №11.

Трамваи встали и на остановке «Пугачевский поселок».

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ИСТОЧНИК KP.RU