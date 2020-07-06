В Саратове на свалке найден военный билет

6 Июль 2020 2020-07-06T16:52:55+03:00

Военный билет найден на мусороперегрузочной станции в Елшанке

Изменить размер текста: A A

В Саратове работники Регионального оператора АО «Управление отходами» нашли военный билет среди мусора.

Как сообщили «КП-Саратов» в Регоператоре, документ был обнаружен на Елшанской мусороперегрузочной станции.

Владельцу военного билета следует обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону: 8 (800) 222-64-90.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU