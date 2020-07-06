В Саратове на свалке найден военный билет
Владельцу следует позвонить Регоператору
Военный билет найден на мусороперегрузочной станции в Елшанке
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В Саратове работники Регионального оператора АО «Управление отходами» нашли военный билет среди мусора.
Как сообщили «КП-Саратов» в Регоператоре, документ был обнаружен на Елшанской мусороперегрузочной станции.
Владельцу военного билета следует обратиться в контакт-центр Регоператора по телефону: 8 (800) 222-64-90.
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ИСТОЧНИК KP.RU