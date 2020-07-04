Три человека попали в больницу после аварии на Московском шоссе
Столкнулись «четырнадцатая» и» пятнадцатая»
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В Ленинском районе Саратова столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №11 по Московскому шоссе.
От удара автомобиль ВАЗ-2115 перевернулся. Его 33-летний водитель и пассажиры 26 и 22 лет были госпитализированы.
ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU