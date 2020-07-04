Три человека попали в больницу после аварии на Московском шоссе

4 Июль 2020 2020-07-04T21:21:00+03:00

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В Ленинском районе Саратова столкнулись ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №11 по Московскому шоссе.

От удара автомобиль ВАЗ-2115 перевернулся. Его 33-летний водитель и пассажиры 26 и 22 лет были госпитализированы.

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU