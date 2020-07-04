Мужчина поранился на саратовском пляже
На пляже в Затоне спасатели оказали первую помощь раненому мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» городской службе спасения, мужчина порезал ногу в воде, купаясь у Зеленого острова.
Пострадавший добрался до Затона и обратился к спасателям, которые несут там круглосуточное дежурство. Они остановили кровь и перевязали мужчину. После этого он сам отправился в медучреждение.
Спасатели оказали помощь пострадавшему. Фото Саратовской городской службы спасения
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ИСТОЧНИК KP.RU