Мужчина поранился на саратовском пляже

4 Июль 2020 2020-07-04T20:35:17+03:00

Он купался в районе Зеленого острова [фото]

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На пляже в Затоне спасатели оказали первую помощь раненому мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» городской службе спасения, мужчина порезал ногу в воде, купаясь у Зеленого острова.

Пострадавший добрался до Затона и обратился к спасателям, которые несут там круглосуточное дежурство. Они остановили кровь и перевязали мужчину. После этого он сам отправился в медучреждение.

Спасатели оказали помощь пострадавшему. Фото Саратовской городской службы спасения

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ИСТОЧНИК KP.RU