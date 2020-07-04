Начал рушиться мост через Глебучев овраг
Разваливаются перила
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В Саратове начал разваливаться мост через Глебучев овраг.
Как сообщает порта «ЧП-Саратов», рухнули перила на протяженности около 20 метров.
На место выехали областные и городские спасатели. Место обрушения затянуто сигнальными лентами.
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ИСТОЧНИК KP.RU