Начал рушиться мост через Глебучев овраг

4 Июль 2020 2020-07-04T20:27:15+03:00

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В Саратове начал разваливаться мост через Глебучев овраг.

Как сообщает порта «ЧП-Саратов», рухнули перила на протяженности около 20 метров.

На место выехали областные и городские спасатели. Место обрушения затянуто сигнальными лентами.

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ИСТОЧНИК KP.RU