В Саратовской области ожидается сухое и знойное воскресенье

5 Июль 2020 2020-07-04T17:52:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области в воскресенье, 5 июля, ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, осадки маловероятны.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +35... +40 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU