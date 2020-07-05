2020-07-04T17:52:19+03:00
Общество

В Саратовской области ожидается сухое и знойное воскресенье

Ветер слабый
Екатерина Семенова
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В Саратовской области в воскресенье, 5 июля, ожидается переменная облачность.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, осадки маловероятны.

Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +35... +40 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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