Кумысную поляну в Саратове очищают от грызунов

4 Июль 2020 2020-07-04T17:11:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области продолжается борьба с грызунами. Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, это основной способ борьбы с хантавирусом, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

С начала года обработано более 700 га вокруг населенных пунктов, которые считаются неблагополучными по ГЛПС. А также 580 га парков и скверов, 1 200 га мусорных полигонов, кладбищ. Проведена дератизация более 13 тыс. частных домов и тысяч га земли рядом с летними оздоровительными учреждениями.

На Кумысной поляне от сухостоя, валежника и мусора очищено 680 га. Вырублены деревья на площади 266,4 га, а также ликвидировано почти 1,5 тыс. свалок. Сейчас там численность грызунов сократилась с 22,5 до 5,5%.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU