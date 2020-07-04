Пятилетний мальчик восемь часов гулял один в Горпарке Саратова
В Саратове вечером 3 июля пропал ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, вызов дежурному поступил в девять часов.
Стало известно, что около трех часов дня пятилетний мальчик ушел гулять из дома на улице Хользунова, 54.
На поиски выдвинулись городские и областные спасатели, полиция. Через полтора часа ребенка обнаружили родственники, когда он уже возвращался домой. Выяснилось, что все это время мальчик был в Горпарке
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ИСТОЧНИК KP.RU