В центре Саратова начали ломать новый асфальт
Житель Саратова удивился тому, что в городе вскрывают новый асфальт.
Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook пользователь Николай Ким, это происходит на улице Чапаева, неподалеку от Ильинской площади. В своем сообщении он ссылается на Кирилла Кузнецова, которому также принадлежать фотографии.
- Начали демонтировать почти идеальный асфальт и бордюры на тротуарах уложенные в 2016 году. У нас в городе что, закончились тротуары требующие ремонта? — задается вопросом горожанин.
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ИСТОЧНИК KP.RU