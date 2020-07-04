В центре Саратова начали ломать новый асфальт

4 Июль 2020 2020-07-04T14:10:06+03:00

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Житель Саратова удивился тому, что в городе вскрывают новый асфальт.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook пользователь Николай Ким, это происходит на улице Чапаева, неподалеку от Ильинской площади. В своем сообщении он ссылается на Кирилла Кузнецова, которому также принадлежать фотографии.

- Начали демонтировать почти идеальный асфальт и бордюры на тротуарах уложенные в 2016 году. У нас в городе что, закончились тротуары требующие ремонта? — задается вопросом горожанин.

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ИСТОЧНИК KP.RU