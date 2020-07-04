Саратовские артиллеристы стали самыми меткими в России

4 Июль 2020 2020-07-04T12:46:44+03:00

Расчет 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск лидирует в конкурсе «Мастера артиллерийского огня» [видео]

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В Саратовской области проходит конкурс АРМИ-2017 «Мастера артиллерийского огня».

Как сообщили «КП-Саратов» в Центральном военном округе, на полигоне «Широкий Карамыш» состоялся этап «Индивидуальная гонка расчетов».

Участники соревновались в вождении автомобилей УРАЛ-43206 по пересеченной местности. Препятствиями были колейный проход в минно-взрывном заграждении, брод, косогор, змейка. Артиллеристы вели огонь из миномета 2С12А «Сани», гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74. Они должны были скорректировать направление выстрелов и поразить цели.

По предварительным итогам лидирует команда 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск из Саратова. Расчет возглавлял старший сержант Владимир Пряхин. Результат наших ребят — 10 минут 38 секунд на преодоление всех препятствий и поражение целей без штрафных баллов.

Всего в состязаниях принимают участие более 150 артиллеристов.

- Были стрельбы день, ночь, каждую неделю. Так мы занимались подготовкой к конкурсу «Мастера артиллерийского огня», — рассказал командир миномета мотострелковой бригады ЦВО Равиль Салихов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/788684" frameborder="0"></iframe> "Мастера артиллерийского огня" на полигоне "Широкий Карамыш".

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ИСТОЧНИК KP.RU