Саратовские артиллеристы стали самыми меткими в России
В Саратовской области проходит конкурс АРМИ-2017 «Мастера артиллерийского огня».
Как сообщили «КП-Саратов» в Центральном военном округе, на полигоне «Широкий Карамыш» состоялся этап «Индивидуальная гонка расчетов».
Участники соревновались в вождении автомобилей УРАЛ-43206 по пересеченной местности. Препятствиями были колейный проход в минно-взрывном заграждении, брод, косогор, змейка. Артиллеристы вели огонь из миномета 2С12А «Сани», гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74. Они должны были скорректировать направление выстрелов и поразить цели.
По предварительным итогам лидирует команда 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск из Саратова. Расчет возглавлял старший сержант Владимир Пряхин. Результат наших ребят — 10 минут 38 секунд на преодоление всех препятствий и поражение целей без штрафных баллов.
Всего в состязаниях принимают участие более 150 артиллеристов.
- Были стрельбы день, ночь, каждую неделю. Так мы занимались подготовкой к конкурсу «Мастера артиллерийского огня», — рассказал командир миномета мотострелковой бригады ЦВО Равиль Салихов.
"Мастера артиллерийского огня" на полигоне "Широкий Карамыш".
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ИСТОЧНИК KP.RU