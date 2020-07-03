В Саратове такси сбило доставщика еды

3 Июль 2020 2020-07-03T17:18:31+03:00

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В Саратове сбит курьер-велосипедист.

Как сообщает портал «ЧП-Саратов», авария произошла на пересечении улиц Симбирская и Соколовая.

По предварительной версии, на велосипедиста, который работает в службе по доставке еды, наехал автомобиль такси. Предположительно, пострадавший ехал на красный свет. Он был госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU