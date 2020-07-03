2020-07-03T17:18:31+03:00
Происшествия

В Саратове такси сбило доставщика еды

Пострадавший госпитализирован
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове сбит курьер-велосипедист.

Как сообщает портал «ЧП-Саратов», авария произошла на пересечении улиц Симбирская и Соколовая.

По предварительной версии, на велосипедиста, который работает в службе по доставке еды, наехал автомобиль такси. Предположительно, пострадавший ехал на красный свет. Он был госпитализирован.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Здание общежития на Привокзальной площади Саратова передадут в муниципальную собственность
В Саратове такси сбило доставщика еды
Рабочий из Хвалынска замертво упал со стремянки при ремонте
Девочка сбежала из Саратова, чтобы на «Первом канале» обвинить мать в избиениях
Пляж «Городские пески» в Саратове открыт
Саратовцам обещают в субботу жару и грозу
«Этот подвиг не будет забыт!» - сотрудник ПИУ РАНХиГС о присвоении Саратову звания «Город трудовой доблести»
В Саратове две дороги перекрыли на три дня из-за работ «Т Плюс»
Раненого в Балакове мужчину оперируют
На саратовской трассе нашли труп мужчины
С начала купального сезона в Саратовской области уже утонули двое детей
В ДТП маршрутки и «Гранты» в Энгельсе пострадали пять человек
Парень отправился в колонию за украденный телефон и попытку грабежа в Ртищеве
Команда Поволжского института управления стала призером Общеакадемического конкурса лучших практик РАНХиГС (г. Москва)
Мужчину пырнули ножом в Балакове
В Саратове хозяйка квартиры сломала нос сотруднице полиции
Пытавшийся лечиться дома мужчина умер от коронавиурса в Саратове
ПИУ РАНХиГС вошёл в ТОП-3 суперфинала Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE
Студентка СГУ: Мы должны помнить о трудовом подвиге саратовцев, ведь в том числе они подарили нам счастливую и мирную жизнь
Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более 1,8 млрд рублей в 1 полугодии 2020 года
На саратовских дорогах появятся «умные остановки»
В Саратове на спортплощадке спили ворота, чтобы дети не играли в футбол на самоизоляции
Бродячих собак Саратова начнут кастрировать в июле
Следователи ищут свидетелей гибели 14-летней девочки в Вольске
В Саратове рецидивист украл продукты из магазина
Житель Энгельса проведет два года в колонии за покупку наркотиков
Сегодня подполковник саратовской полиции Павел Килочко проведет прямую линию
«Ростелеком» сообщает о начале производства отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения
«Мы отвыкли от такой погоды»: саратовцев ждет аномальная жара