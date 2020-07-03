Рабочий из Хвалынска замертво упал со стремянки при ремонте

3 Июль 2020 2020-07-03T17:11:37+03:00

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В Хвалынске Саратовской области во время ремонта погиб рабочий.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшему было 26 лет.

Трагедия произошла 3 июля около 15 часов. Мужчина поднялся на стремянку, прислоненной к фасаду административного здания. Его 29-летний коллега поддерживал лестницу для устойчивости.

В какой-то момент 26-летний рабочий упал на землю уже мертвым. Его напарник также почувствовал себя плохо, но сумел зайти в здание и попросить о помощи. На место приехали медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины, а пострадавший был госпитализирован.

Следователи осматривают место происшествия. Предположительно, причиной смерти мог стать разряд электрического тока.

По итогам проверки будет принято решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU