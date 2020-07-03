Рабочий из Хвалынска замертво упал со стремянки при ремонте
В Хвалынске Саратовской области во время ремонта погиб рабочий.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, погибшему было 26 лет.
Трагедия произошла 3 июля около 15 часов. Мужчина поднялся на стремянку, прислоненной к фасаду административного здания. Его 29-летний коллега поддерживал лестницу для устойчивости.
В какой-то момент 26-летний рабочий упал на землю уже мертвым. Его напарник также почувствовал себя плохо, но сумел зайти в здание и попросить о помощи. На место приехали медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины, а пострадавший был госпитализирован.
Следователи осматривают место происшествия. Предположительно, причиной смерти мог стать разряд электрического тока.
По итогам проверки будет принято решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU