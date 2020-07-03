Девочка сбежала из Саратова, чтобы на «Первом канале» обвинить мать в избиениях

3 Июль 2020 2020-07-03T16:57:02+03:00

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Следователи СУ СКР по Саратовской области начали проверку о нарушении прав несовершеннолетних детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сведения об этом прозвучали в эфире «Первого канала», в передаче «Мужское женское».

Героиней сюжета стала 15-летняя Алена Тюрина и ее семилетняя сестра Ульяна. Девочки пожаловались на свою маму Ирину Тюрину. По их словам, она пьянствует, принимает наркотики и бьет дочерей. Более того, якобы брат девочек скончался от недосмотра, подавившесь конфетой.

В сюжете сообщается, что бывшая сотрудница социально-реабилитационного центра хотела бы оформить опеку над девочками, но сейчас это невозможно, так как их мать не лишена родительских прав.

В передаче упоминается и нарушениях в реабилитационном центре — якобы одна из воспитательниц оттаскала девочку за волосы, а одного из мальчиков ударила. При этом сообщается, что ранее Алена Тюрина числилась пропавшей без вести, как ушедшая из реабилитационного центра. Однако выяснилось, что она как раз ездила на передачу.

В ходе проверки следователи установят обстоятельства содержания девочек в семье, уточнять озвученные ими обвинения.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU