Дождь, гроза и жара до +38 градусов: что готовит суббота саратовцам
В Саратовской области сегодня, 4 июля, ожидается множество погодных явлений.
- Будет переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер с северо-востока перейдет на южное направление и будет дуть со скоростью 3–8 м/с с порывами 15–17 м/с при грозе, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
При этом по области сохранится жара. Столбик термометра остановится на отметке от +33 до +38 градусов.
В облцентре также обещают дождь. Температура поднимется до +33…+35 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU