Пляж «Городские пески» в Саратове открыт
Получены все разрешения
Саратовцы смогут законно искупаться в ВолгеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Саратове открылся пляж.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, получены разрешения от контрольно-надзорных ведомств. Теперь на пляже «Городские пески» можно и загорать, и купаться.
Также работает солярий в Затоне, но там купаться запрещено.
Кроме того, ранее было озвучено, что разрешение на открытие получил пляж «парус» в Энгельсе.
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ИСТОЧНИК KP.RU