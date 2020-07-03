Пляж «Городские пески» в Саратове открыт

3 Июль 2020 2020-07-03T16:32:03+03:00

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В Саратове открылся пляж.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, получены разрешения от контрольно-надзорных ведомств. Теперь на пляже «Городские пески» можно и загорать, и купаться.

Также работает солярий в Затоне, но там купаться запрещено.

Кроме того, ранее было озвучено, что разрешение на открытие получил пляж «парус» в Энгельсе.

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ИСТОЧНИК KP.RU