Саратовцам обещают в субботу жару и грозу

3 Июль 2020 2020-07-03T16:26:16+03:00

Зной накроет жителей области на все выходные

Изменить размер текста: A A

Жителей Саратовской области предупреждают об испепеляющем зное на выходных.

- Ожидается жара 35–39 градусов. Утром и днем в субботу, 4 июля, по региону ожидается гроза, во время которой ветер усилится до 15–17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Также воздух раскалится до 40 градусов тепла в воскресенье и понедельник.

В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU