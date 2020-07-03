Саратовцам обещают в субботу жару и грозу
Жителей Саратовской области предупреждают об испепеляющем зное на выходных.
- Ожидается жара 35–39 градусов. Утром и днем в субботу, 4 июля, по региону ожидается гроза, во время которой ветер усилится до 15–17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Также воздух раскалится до 40 градусов тепла в воскресенье и понедельник.
В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.
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ИСТОЧНИК KP.RU