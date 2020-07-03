В Саратове две дороги перекрыли на три дня из-за работ «Т Плюс»

3 Июль 2020 2020-07-03T15:42:53+03:00

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В Саратове сегодня днем, 3 июля, для проезда машин перекрыли улицу и один перекресток.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе саратовского филиала «Т Плюс», на такие меры пришлось пойти из-за ремонта на теплосети.

Улица Рахова от Посадского до дома №186 по Большой Горной перекрыта до 20:00 5 июля. До того же времени проехать нельзя по перекрестку Рахова и Зарубина.

На месте работ поставят знаки и ограждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU