Саратовцам предлагают получить медицинские справки со скидкой

4 Июль 2020 2020-07-03T15:24:28+03:00

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Жители Саратова могут получить медицинские справки без очередей и с 10%-ной скидкой.

Об этом «КП-Саратов» рассказал директор ООО «Эпиона. Центр холистической медицины» Дмитрий Лисенко.

6 июля центру исполняется 10 лет, поэтому в честь юбилея, до 10 июля, все посетители получат ощутимую скидку, а также памятные подарки.

Это не единственная причина, чтобы прийти за справкой именно сейчас. По словам Дмитрия Лисенко, жители Саратова начали постепенно возвращаться к привычной жизни, но поток клиентов пока не слишком велик, поэтому нет очередей и можно прийти в удобное время.

- Все процессы у нас компьютеризированы, в бланках врачи заполняют только имя, остальное система делает сама, что существенно ускоряет выдачу справок. Наши специалисты обладают огромным опытом работы именно в этой сфере. Практически все они пришли работать с самого начала и за 10 лет основной костяк врачей сохранился и приумножил свой опыт, — отметил Дмитрий Лисенко.

Также он сказал, что центр «Эпиона» готов к любым нововведениям при выдаче справок, если они будут приняты правительством. Однако пока никаких кардинальных изменений не предвидится.

- Сейчас снова возвращается стабильность. И именно такой спокойной и слаженной работы ожидаем в будущем. Эти 10 лет мы лидировали на рынке, прочно заняв свою нишу. В отличие от других аналогичных компаний, мы не распыляем свои силы по разным клиникам. Все необходимые услуги можно получить на улице Челюскинцев, 68, на пересечении с Комсомольской с 9 до 17 часов. К нам удобно добраться как на общественном транспорте, так и личном — для этого есть отдельная парковка. Поэтому, если вам необходимо получить справку на управление транспортными средствами, владение оружием, для трудоустройства или для допуска к государственной тайне — то всегда вас ждем! — сказал Дмитрий Лисенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU