На саратовской трассе нашли труп мужчины
Тело обнаружили глубокой ночью
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На трассе в Петровском районе Саратовской области сегодня ночью, 3 июля, нашли труп.
- Тело 45-летнего мужчины обнаружили на 529-м км трассы Нижний Новгород — Саратов, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
Обстоятельства смерти и ее причину сейчас устанавливают.
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ИСТОЧНИК KP.RU