На саратовской трассе нашли труп мужчины

3 Июль 2020 2020-07-03T15:20:38+03:00

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На трассе в Петровском районе Саратовской области сегодня ночью, 3 июля, нашли труп.

- Тело 45-летнего мужчины обнаружили на 529-м км трассы Нижний Новгород — Саратов, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

Обстоятельства смерти и ее причину сейчас устанавливают.

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ИСТОЧНИК KP.RU