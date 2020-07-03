Парень отправился в колонию за украденный телефон и попытку грабежа в Ртищеве
В Саратовской области вынесен приговор 19-летнему парню.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняли в хищениях, покушении на грабеж.
Установлено, что днем 10 марта он попросил телефон у приятельницы на улице в Ртищеве. В это же время он попытался отнять мобильный у проходящего мимо 17-летнего парня, но тот сумел убежать и сообщил в полицию.
Юношу доставили в отделение, при этом у него еще оставался телефон подруги. С ее счета через мобильный банк он снял восемь тыс. рублей. При попытке снять еще 23 тыс. ему было отказано.
Впоследствии телефон и снятые деньги были возвращены, а парень раскаялся в содеянном.
Суд отправил его в колонию общего режима на 1,5 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU