Парень отправился в колонию за украденный телефон и попытку грабежа в Ртищеве

3 Июль 2020 2020-07-03T14:54:50+03:00

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В Саратовской области вынесен приговор 19-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняли в хищениях, покушении на грабеж.

Установлено, что днем 10 марта он попросил телефон у приятельницы на улице в Ртищеве. В это же время он попытался отнять мобильный у проходящего мимо 17-летнего парня, но тот сумел убежать и сообщил в полицию.

Юношу доставили в отделение, при этом у него еще оставался телефон подруги. С ее счета через мобильный банк он снял восемь тыс. рублей. При попытке снять еще 23 тыс. ему было отказано.

Впоследствии телефон и снятые деньги были возвращены, а парень раскаялся в содеянном.

Суд отправил его в колонию общего режима на 1,5 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU