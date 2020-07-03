В Саратове хозяйка квартиры сломала нос сотруднице полиции

3 Июль 2020 2020-07-03T14:03:37+03:00

Теперь ее ожидает суд

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В Октябрьском районе Саратова будут судить 31-летнюю женщину.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в нападении на полицейского.

По версии следствия, ЧП случилось 12 марта между полуднем и часом дня. Сотрудница отдела полиции №5 пришла в квартиру дома на Весенней по служебной необходимости. Ей сперва никто не открыл, но позже из квартиры вышла хозяйка.

Женщина повела себя агрессивно и ударила визитера кулаком в лицо. Удар оказался настолько сильным, что позже в больнице медики диагностировали сотрясение мозга, перелом носа со смещением осколков.

Женщина свою вину не признала. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU