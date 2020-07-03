Пытавшийся лечиться дома мужчина умер от коронавиурса в Саратове
В Саратовской области от коронавируса погиб еще один человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения, это уже 45-й случай.
Погибшему было 59 лет, он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но через несколько часов он скончался.
Установлено, что мужчина пытался заниматься самолечением и ранее отказывался от госпитализации.
У него имелись серьезные заболевания: ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных и мозговых сосудов, а также артериальная гипертензия. В 2007 году он перенес острый инфаркт миокарда. Также у мужчины было ожирение второй степени.
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ИСТОЧНИК KP.RU