2020-07-03T13:13:51+03:00
Общество

На саратовских дорогах появятся «умные остановки»

Установят интеллектуальные транспортные системы
Дарья Вострикова
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Министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Зайцев рассказал о том, что ждет саратовские дороги в ближайшем будущем.

В интервью газете «КП-Саратов» он пояснил, что регион первым получит грант на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

Такую задачу при инициировании нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» ставил Президент России Владимир Владимирович Путин.

Это светофоры, камеры наблюдения, информационные табло, «умные остановки», метеостанции и программное обеспечение, которое все это объединяет в единую систему и позволяет ею управлять. Это поможет уменьшить пробки на проблемных участках дорог или в часы пик.

В рейтинге, составленном Федеральным дорожным агентством, заняли первое место по поданным заявкам, область заняла первое место. В течение трех лет регион получит порядка 480 млн рублей, первый транш в третьем квартале этого года.

Министр отметил, что немало делается для сохранения дорог. Это пункты весогабаритного контроля, системы фотовидеофиксации нарушений. Но главное это не собрать деньги с людей, а научить их соблюдать правила, которые установлены не просто так, а по веским причинам и нормативам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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