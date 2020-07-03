2020-07-03T15:45:10+03:00
Происшествия

Следователи ищут свидетелей гибели 14-летней девочки в Вольске

Нужны записи регистраторов и свидетельства очевидцев
Екатерина Семенова
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Необходимо установить причины смерти девочкиНеобходимо установить причины смерти девочкиФото: СУ СКР по Саратовской области
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В Саратовской области следователи СУ СКР ищут очевидцев трагедии в Вольске.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, жертвой стала 14-летняя девочка.

Подростка без сознания обнаружили 18 мая в 16:41 жители шестиэтажного дома на улице Талалихина. Пострадавшую госпитализировали, но она скончалась в реанимации через несколько часов.

Сейчас следствию необходимо полностью восстановить картину произошедшего. Для этого решающее значение могут иметь записи видеорегистраторов и показания очевидцев.

Девочку могли видеть по дороге от дома на улице Народная, 176/2 до Талалихина, 38 в период с 14:00 до 16:41.

- Лиц, ставших очевидцами произошедшего, а также располагающих записями с автомобильных видеорегистраторов, просим обращаться в следственный отдел по городу Вольск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по адресу: город Вольск, улица Чернышевского, дом 79-а или по телефонам 8 (845-93) 6-38-06, 8-919-827-56-59, — отметили в СУ СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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