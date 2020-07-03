В Саратове рецидивист украл продукты из магазина

3 Июль 2020 2020-07-03T12:33:54+03:00

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В полицию Саратова поступило сообщение о краже из магазина на площади Орджоникидзе.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, кто-то унес продукты на сумму свыше 10 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 32-летний рецидивист из Энгельса, он во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU