Житель Энгельса проведет два года в колонии за покупку наркотиков

3 Июль 2020 2020-07-03T12:23:02+03:00

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Суд признал 22-летнего жителя Энгельса виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 4 марта в 3:30 он забрал через «закладку» купленное у кого-то вещество массой почти десять грамм.

Его задержала полиция, парень сам отдал им свои наркотики.

Теперь он проведет два года в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU