Сегодня подполковник саратовской полиции Павел Килочко проведет прямую линию
Задать свой вопрос можно вечером
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Сегодня, 3 июля, пройдет прямая линия с врио начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области подполковником полиции Павлом Килочко.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МВД.
Задать свой вопрос можно с 16:00 до 17:09 по телефону (8452) 99-33-00 о миграционном законодательстве и работе Управления.
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ИСТОЧНИК KP.RU