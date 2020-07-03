Сегодня подполковник саратовской полиции Павел Килочко проведет прямую линию

3 Июль 2020 2020-07-03T12:13:56+03:00

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Сегодня, 3 июля, пройдет прямая линия с врио начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области подполковником полиции Павлом Килочко.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МВД.

Задать свой вопрос можно с 16:00 до 17:09 по телефону (8452) 99-33-00 о миграционном законодательстве и работе Управления.

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ИСТОЧНИК KP.RU