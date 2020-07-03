«Мы отвыкли от такой погоды»: саратовцев ждет аномальная жара

3 Июль 2020 2020-07-03T11:40:02+03:00

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Эти выходные, 4 и 5 июля, да и вся первая декада июля будет жаркой и сухой для жителей Саратовской области.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, в регионе завтра будет +33…+38 градусов, в воскресенье и понедельник +35…+40 градусов, высокие значений в правобережных районах региона.

- Мы отвыкли от таких температур, июнь был щадящим. А сейчас пришел устойчивый период жаркой погоды, для любителей поплавать. Ожидается превышение климатической нормы на 5-6 градусов, — отметила она.

В субботу в правобережных районах региона прогремят грозы, при них будет кратковременное шквалистое усиление юго-восточного ветра, порывы достигнут 15-17 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU