Саратовцам разрешили ловить рыбу
Нерестовый запрет снят
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В Саратовской области снят запрет на вылов рыбы.
Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, с 1 июля рыбаки могут использовать все разрешенные орудия лова.
Напомним, из-за нереста рыболовство было сильно ограничено с 1 мая до 30 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU