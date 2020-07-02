Саратовцам разрешили ловить рыбу

2 Июль 2020 2020-07-02T15:59:34+03:00

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В Саратовской области снят запрет на вылов рыбы.

Как сообщили «КП-Саратов» в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства области, с 1 июля рыбаки могут использовать все разрешенные орудия лова.

Напомним, из-за нереста рыболовство было сильно ограничено с 1 мая до 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU