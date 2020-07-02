2020-07-02T14:57:03+03:00
Общество

Желтый уровень опасности: на Саратов надвигается гроза

Усилится ветер
Екатерина Семенова
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В Саратове ожидается грозаВ Саратове ожидается грозаФото: Екатерина Семенова
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На Саратов надвигается гроза.

Как сообщает ГУ МЧС региона, ночью может разразиться ненастье: гроза со шквалистым ветром. Это соответствует желтому уровню опасности.

Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

При этом сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность — пятый класс горимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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