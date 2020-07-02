Желтый уровень опасности: на Саратов надвигается гроза
Усилится ветер
В Саратове ожидается грозаФото: Екатерина Семенова
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На Саратов надвигается гроза.
Как сообщает ГУ МЧС региона, ночью может разразиться ненастье: гроза со шквалистым ветром. Это соответствует желтому уровню опасности.
Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
При этом сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность — пятый класс горимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU