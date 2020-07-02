Саратовская область вернула в Казахстан нелегальные огурцы и арбузы

2 Июль 2020 2020-07-02T14:50:40+03:00

Через границу пытались незаконно ввезти продукты без фитосанитарного сертификата

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В Саратовскую область пытались незаконно ввезти подкарантинную продукцию из Республики Казахстан.

Как сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре региона, грузовой автомобиль был задержан на контрольно-пропускном посту в Озинках.

Из Казахстана в Россию везли груз огурцов и арбузов общим весом 290 кг. При этом фитосанитарного сертификата на продукты не было.

Виновника привлекли к административной ответственности, огурцы и арбузы вернули в Казахстан.

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ИСТОЧНИК KP.RU