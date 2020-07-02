Саратовская область вернула в Казахстан нелегальные огурцы и арбузы
В Саратовскую область пытались незаконно ввезти подкарантинную продукцию из Республики Казахстан.
Как сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре региона, грузовой автомобиль был задержан на контрольно-пропускном посту в Озинках.
Из Казахстана в Россию везли груз огурцов и арбузов общим весом 290 кг. При этом фитосанитарного сертификата на продукты не было.
Виновника привлекли к административной ответственности, огурцы и арбузы вернули в Казахстан.
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ИСТОЧНИК KP.RU