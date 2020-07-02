Пассажирка мотоцикла пострадала в столкновении с грузовиком и легковушкой в Балашове

2 Июль 2020 2020-07-02T14:32:53+03:00

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В Балашове Саратовской области столкнулись мотоцикл «Ява», грузовик MAN и легковой автомобиль ВАЗ-21121.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в районе дома №53«б» по улице Луначарского.

Пассажирка мотоцикла, 46-летняя женщина пострадала и была госпитализирована.

ГИБДД выясняет все подробности аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU