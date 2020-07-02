В Саратове мужчину будут судить за приставания к девушкам и нападение на полицейского
В Кировском районе Саратова мужчину обвиняют в насилии по отношению к представителю власти.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины.
По версии следствия, в ночь на 15 июня он распивал алкоголь на лавочке у дома по улице Лисина. Мужчина грубо оскорбил двух девушек, которые возвращались домой и те вызвали полицию.
Мужчина спрятался от правоохранителей в подъезде, где проживали девушки, поэтому те остались дожидаться полицейских снаружи.
Когда наряд прибыл, мужчина, хоть и вышел из подъезда, но документы предъявить отказался. Более того, он бросил паспорт на землю, заявив, что намерен обвинить в этом полицейского. Но одна из девушек снимала происходящее на телефон, поэтому затея злоумышленника не удалась бы. Тогда он напал на одного из правоохранителей и ударил его кулаком в грудь.
Свою вину мужчина признал и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU