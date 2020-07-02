В Саратове мужчину будут судить за приставания к девушкам и нападение на полицейского

2 Июль 2020 2020-07-02T14:20:01+03:00

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В Кировском районе Саратова мужчину обвиняют в насилии по отношению к представителю власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины.

По версии следствия, в ночь на 15 июня он распивал алкоголь на лавочке у дома по улице Лисина. Мужчина грубо оскорбил двух девушек, которые возвращались домой и те вызвали полицию.

Мужчина спрятался от правоохранителей в подъезде, где проживали девушки, поэтому те остались дожидаться полицейских снаружи.

Когда наряд прибыл, мужчина, хоть и вышел из подъезда, но документы предъявить отказался. Более того, он бросил паспорт на землю, заявив, что намерен обвинить в этом полицейского. Но одна из девушек снимала происходящее на телефон, поэтому затея злоумышленника не удалась бы. Тогда он напал на одного из правоохранителей и ударил его кулаком в грудь.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU